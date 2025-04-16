«زيورخ الجامعى» بسويسرا يستقبل أول بعثة لأطباء هيئة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استقبال مستشفى زيورخ الجامعي بسويسرا لأول بعثة من أطباء الهيئة، وذلك ضمن برنامج "Health Universal Bridges (HUB)" للتوأمة مع المستشفيات الدولية في التخصصات الصحية المتقدمة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لعقد شراكات دولية مع كبرى المؤسسات الطبية حول العالم.

تأهيل كوادر إكلينيكية قيادية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن برنامج HUB للابتعاث الخارجي يسهم في تأهيل كوادر إكلينيكية قيادية قادرة على تطوير الممارسات الطبية وتحقيق التحسين المستمر، مؤكدًا على أن الهيئة تعيد تشكيل مفهوم التعليم والتأهيل الإكلينيكي من خلال برامج التوأمة الدولية.

وأشار إلى أن بعثة زيورخ تمهد الطريق نحو إنشاء أول مركز وطني متكامل للتأهيل العصبي والحركي للأطفال، داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفقًا لأحدث النماذج السويسرية.

توطين التجارب العالمية

وأضاف أن برنامج HUB يمثل نقلة نوعية في تعزيز التعاون المؤسسي الفعّال، ويسهم في دمج مستشفيات الهيئة ضمن شبكات الابتكار الدولية، مع التركيز على توطين التجارب العالمية لتأسيس مراكز تميز تنافسية قادرة على الحصول على الاعتماد الدولي.

وأعرب السبكي عن تقديره للدعم الكامل المقدم من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الصحة والتعليم بسويسرا، موجهًا الشكر لمؤسسة أبوزيد السويسرية للصحة والتعليم برئاسة المهندس حسام أبوزيد، لما كان لها من دور بارز في دعم وإنجاح زيارة هذه البعثة، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الروابط الصحية بين مصر وسويسرا.

وأوضحت الهيئة أن بعثة أطباء الهيئة شملت زيارة مستشفى زيورخ الجامعي للأطفال (Kinderspital Zürich)، أكبر مركز متخصص في طب الأطفال بسويسرا، بالإضافة إلى زيارة مركز كاريوم (Careum) السويسري الرائد في التعليم الصحي متعدد التخصصات والتعليم بالمحاكاة، وكذلك مركز تحليل الحركة والتأهيل العصبي بمنطقة Affoltern am Albis، الذي يُعد مرجعًا أوروبيًا في التعامل مع الحالات العصبية الحركية المعقدة لدى الأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن وفد الأطباء تلقى تدريبات تطبيقية مباشرة على أحدث تقنيات تحليل الحركة وتقييم الوظائف العصبية للأطفال، إلى جانب التعرف على نموذج التأهيل متعدد التخصصات (Interdisciplinary Pediatric Neuro-Ortho Rehabilitation)، كما خضع لتدريب عملي بالمحاكاة داخل مركز كاريوم من خلال سيناريوهات واقعية وأساليب تقييم جماعي.

كما تضمنت الزيارة لقاءات مع نخبة من كبار الخبراء، من أبرزهم البروفيسور فرانك روهلي، عميد كلية الطب بجامعة زيورخ ومدير معهد الطب التطوري بالجامعة وعالم المصريات، والبروفيسور أوسكار جيني، والبروفيسورة بيا لاتال، من كبار المتخصصين في تقييم النمو العصبي للأطفال والتأهيل الوظيفي الدقيق.

وأضافت الهيئة أن وفد الأطباء المشارك في البعثة يمثل مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وضم كلًا من: د. غادة محمد جمعة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، د. نورهان أحمد عبدالله، نائب مدير المستشفى، د. ميرا عادل الجمل، صيدلي إكلينيكي، د. كريم مساعد السباعي، أخصائي العلاج الطبيعي، أ. إسراء الخضر بركات، مشرفة التمريض، ود. آلاء عبدالسميع الدمرادش، مسئولة التعاون الدولي بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وأوضحت الهيئة أن مخرجات الزيارة كانت متعددة ومحورية، حيث يجري إعداد خطة لإنشاء أول مركز وطني متكامل للتأهيل العصبي والحركي للأطفال داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، ليكون أول نموذج مصري قائم على النموذج السويسري، بالإضافة إلى تصميم برنامج تدريبي داخلي بالمحاكاة بالتعاون مع مركز كاريوم ليكون جزءًا من مناهج إعداد القادة الإكلينيكيين (Clinical Leaders). كما تم توثيق رحلة المريض داخل وحدات التأهيل السويسرية لاستخدامها كمرجع لبناء النموذج المصري، مع تفعيل التواصل المستمر مع جامعة زيورخ ومركز كاريوم لاستكمال التعاون في مجالي التدريب والأبحاث التطبيقية.

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