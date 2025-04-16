كامل الوزير ووزير النقل السعودي في زيارة مهمة لمترو الرياض

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

خلال الزيارة، قام الوزير المصري والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمترو الرياض، حيث اطلعوا على آلية عمل وإدارة وتشغيل المترو. استقل الفريق كامل الوزير والمهندس الجاسر قطار المترو، مؤكدين على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة تنقل المواطنين، خاصةً أنها تعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، التي تساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا على أهمية استكمال شبكة مترو الأنفاق في مصر لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

الوزير يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

وعقب إنتهاء زيارته لمترو الرياض التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع الصناعة وحضر اللقاء السفير ايهاب ابوسريع سفير جمهورية مصر العربية بالرياض واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس خليل بن إبراهيم بالفريق مهندس كامل الوزير ونقل له تحيات بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المتواجد خارج المملكة العربية السعودية في مهمة عمل رسمية مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لزيادة حجم التعاون المشترك مع مصر في مجال الصناعة وهو مارحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي أكد على أهمية هذا التعاون لتحقيق إنطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين وبما يساهم في دعم الاقتصاد القومي بهما.

تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعمل على توطين مختلف الصناعات بها لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن مصر لديها مصانع لتصنيع الوحدات المتحركة سواء مصنع سيماف اونيرك وكذلك تقوم بتصنيع القاطرات البحرية وقضبان السكك الحديدية خاصة مع تنفيذها لشبكة القطار الكهربائي السريع وتطوير 10000كم سكة حديد وكذلك استكمال شبكة مترو الأنفاق مضيفا أن صناعات الحديد والالومونيوم وزجاج السيارات و الكاوتش الخاص باطارات العربات الملاكي ووحدات الطاقة الشمسية وطلمبات رفع المياه ومحطات تحلية ومعالجة المياة وعدد من منتجات الألبان مثل البان الأطفال وكذلك مصانع السيارات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع حرص وزارة الصناعة، على توطين الصناعات المُرتبطة بعدد 151 فرصة استثمارية من ضمنها 28 فرصة واعدة وان مصر جاهزة للتعاون في هذه الصناعات لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي مع توافر الايدي العاملة الماهرة.

ولفت الى ان التكامل الصناعي بين مصر والسعودية يساعد على عمل الشركات المصرية بالسوق السعودي وجذب الاستثمارات السعودية بالسوق المصري وإنشاء مصانع بها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وخاصة للدول الافريقية خاصة مع قيام مصر بتنفيذ عدد من وسائل الربط البري والسككي والبحري للربط مع الدول الافريقية مشيرا الى الربط مع السودان وليبيا وتشاد والربط مع الأردن.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف عمل المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لتحقيق إنطلاقة كبيرة التعاون والتكامل الصناعي بين الجانبين.