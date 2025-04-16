نشاط الرئيس السيسي في قطر والكويت.. فيديو وصور

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي دولتي قطر والكويت، في جولة خليجية مهمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، التقى الرئيس السيسي بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى التباحث حول آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما عقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري حيث تمبحث فرص التعاون الاقتصادي.

كما زار الرئيس السيسي الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث جاءت هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

والتقى الرئيس في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.