أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال المصرية والمنافذ الحكومية المختلفة، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وذلك فقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 111 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن البيضاء 79 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء سجل 65 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الدواجن الساسو تراوح ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

أسعار البط

سجل سعر كيلو البط البلدي 110 جنيهات.

البط الفرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .

أما سعر البط المسكوفي سجل الكيلو 100 جنيه.

وتراوحت أسعار كتكوت البط الفرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها للكتكوت.

وسعر كتكوت بط مسكوفي تراوح بين 42 جنيها و 43 جنيها.

وتراوح سعر كتكوت بط مولار بين 32 جنيها 33 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض "شركات" ما بين 40 و49 جنيها.

وسعر الكتكوت الساسو، يتراوح ما بين 13 و14 جنيها.

أما سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح ما بين 7 و7.5 جنيه.

وسعر الكتكوت الساسو البيور يتراوح ما بين 13 جنيها و14 جنيها.

فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

وسجل الكتكوت "الجيل الثاني" سعر يتراوح ما بين 11 جنيهات و 12 جنيها.

و سعر الكتكوت الروزي البيور يتراوح ما بين 13 جنيهات و 14 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيها للجملة، وللمستهلك تتراوح ما بين 135 إلى 140 جنيه.

وسعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 130 إلى 135 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض البلدي فسجل 110 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 115 إلى 120 جنيها.

حجم إنتاج مصر من الدواجن والبيض

جدير بالذكر أن حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر يصل إلى نحو 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي نحو 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر نحو 14 مليار من بيض المائدة.