الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد 4 درجات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء بداية من غدا الخميس.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارا من غدا الخميس 17 أبريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28_32 درجة والسواحل الشمالية من 25_29 درجة وعلى جنوب البلاد من 36_38 درجة.

طقس مصر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الأربعاء 16 أبريل حتى الاثنين 21 أبريل، حيث طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26_ 32 درجة والصغرى 16_18 درجة وجنوب الصعيد من 33_38 درجة، والصغرى من 17_ 21 درجة.