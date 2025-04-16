جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول "الذكاء الاصطناعي" بمدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وفتح مسميات وظيفة جديدة"، وذلك بمدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات للبنين، في إطار دورها الرائد في التوعية المجتمعية ومواكبة مستجدات العصر الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشار إلى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى طلاب المدارس وتعريفهم بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على التفاعل مع المستقبل وتحدياته، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوسيع دائرة المعرفة بالتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

دور جامعة قناة السويس في تنمية الوعي

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلاب المدارس وتعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأبعاده المختلفة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة تفرض على المؤسسات التعليمية مواكبة التطور وتأهيل الطلاب للتعامل مع أدوات المستقبل.

أنواع الذكاء الاصطناعي

تناولت الندوه مجموعة من المحاور المهمة، شملت التعريف بأنواع الذكاء الاصطناعي، وعُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تولت تقديمها الدكتورة هند سفيان، مدرس علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، وقد تناولت خلالها مجموعة من المحاور المهمة، شملت التعريف بأنواع الذكاء الاصطناعي ومميزاته، وأبرز تطبيقاته في مجالات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والصحة، إلى جانب التأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي في تسهيل وإنجاز المهام بسرعة وكفاءة.

كما استعرضت الندوة الجوانب المتعلقة بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، والاكتفاء باستخدامه كمساعد في اتخاذ القرارات وليس بديلاً عنها.

وتطرقت إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه لن يكون بديلاً عن الإنسان بل سيكون شريكًا داعمًا له، كما سلطت الضوء على الوظائف الجديدة التي قد تنشأ في ظل الاعتماد المتزايد على هذه التقنية، مع التطرق إلى المزايا والتحديات التي تصاحب استخدام الذكاء الاصطناعي.

ونُظّمت الندوة بواسطة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية ومديرية التربية والتعليم، بما يعكس التعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية في خدمة قضايا التنمية المجتمعية والتثقيف التكنولوجي.