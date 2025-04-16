بالفيديو.. الأرصاد: طقس ربيعي نهارا وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية نشهد درجات حرارة أقل من معدلاتها الطبيعية سواء خلال ساعات النهار أو الليل، مشيرًا إلى أن الطقس خلال ساعات النهار يكون ما بين معتدل إلى مائل للحرارة وتسجل العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية نهارًا وخلال ساعات الليل تكون الأجواء ما بين الباردة للمائلة للبرودة خاصة على المحافظات التي لها ظهير صحراوي أو المدن الجديدة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن اليوم سيشهد وجود هبات ونسمات الرياح بسرعات ليست بالعالية ولكنها قد تصل إلى 30 كيلو متر على الساعة، على بعض المناطق سواء القاهرة أو الوجه البحري أو مناطق من سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية على بعض المناطق

وتابع، أن هناك شبورة مائية خفيفة نلاحظها خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية وبعض الطرق الزراعية وهي غير مؤثرة بشكل كبير، مؤكدًا أن الطقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد سيكون هناك تغير في مصادر الكتل الهوائية، وسيشهد غدًا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة 28 درجة مئوية وبداية الأسبوع ستصل درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة على القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري.