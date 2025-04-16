أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

تراجعت أسعار حديد التسليح والأسمنت، في أسواق مواد البناء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، حيث تراجع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 226 جنيهًا وحديد عز بـحوالي 89 جنيهًا تسليم أرض المصنع، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 39000 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي 38500 جنيه للطن.

وجاء سعر حديد السويس للصلب ليسجل 38500 جنيه للطن.

فيما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 37000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد الكومي 36000 جنيه للطن.

بينما سجل حديد العشري 35800 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل 37000 جنيه.

وسجل حديد المدينة سعر 36500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم 38500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العتال اليوم 38000 جنيهًا.

ووصل سعر حديد المعادي 36500 جنيه للطن.

وحديد المراكبي سجل اليوم سعر 37300 جنيه للطن.

أما حديد عطية فسجل سعر 36000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ليبدأ من 35 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

حجم انتاج الحديد في مصر

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 3530 حنيهًا في الطن.

وسجل أسمنت السويس 3300 جنيهًا في الطن.

ووصل سعر أسمنت حلون إلي 3320 جنيهًا في الطن.

وبلغ سعر أسمنت النصر 3260 جنيهًا.

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 3200 جنيهًا في الطن.

وسجل أسمنت النصر 3260 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت وادي النيل 3200 جنيهًا.

وأسمنت المخصوص 3300 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2130 إلى 2500 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 3420 و3550 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيها.