القاهرة الإخبارية: روسيا تشدد على استمرار عمليتها في أوكرانيا دون تغيير الأهداف

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أكد أمس على الأهداف التي وضعها بوتين في بداية العملية العسكرية، وذكرها في الوقت الحالي ليس صدفة، خصوصا أن موسكو تقوم بمحادثات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد" مع شروق وجدي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط، وجاءت تصريحات رئيس جهاز المخابرات الروسي بعد هذا اللقاء كتأكيد روسي جديد على أن موسكو ملتزمة ومتمسكة بأهدافها التي وضعتها في بداية العملية العسكرية.

وتابع أن الأهداف هي أن تكون أوكرانيا خالية من السلاح والنازية كما تصف موسكو النظام الأوكراني، كذلك دولة لا تشكل خطرا على الثقافة أو الأمن القومي الروسي إضافة إلى أن تكون أوكرانيا دولة تحمس مواطنيها وأيضا المواطنين الذين يعتبرون ذوو أصول روسية واعتراف أوكرانيا بحدود روسيا الحالية.