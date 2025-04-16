جامعة قناة السويس تشارك في القوافل التأهيلية الشاملة بقرية المحسمة القديمة

شاركت جامعة قناة السويس في فعاليات القوافل التوعوية والتأهيلية الشاملة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تأكيدًا على دور الجامعة المجتمعي في خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والتأهيلية في المناطق الأكثر احتياجًا.

توفير مجموعة من الخدمات الطبية والتأهيلية

جاءت المشاركة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث حرصت الجامعة على توفير مجموعة من الخدمات الطبية والتأهيلية والتوعوية المتكاملة، التي تسهم في رفع الوعي الصحي والاجتماعي لدى أهالي قرية المحسمة القديمة، التي استقبلت القافلة ضمن فعاليات المبادرة.

وتولت الإشراف التنفيذي على مشاركة الجامعة نخبة من القيادات الجامعية شملت الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، والذين ساهموا في تنظيم وتيسير كافة الجوانب اللوجستية والتنفيذية للقافلة.

كما أشرف الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب على الجانب الطبي من القافلة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على أكثر من 200 حالة في تخصصات الباطنة، والأطفال، والعظام، والنساء، مع تقديم العلاج المناسب لكل حالة، في إطار من الالتزام المهني والإنساني من الكوادر الطبية المشاركة.

وتدعم القوافل جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

وتعكس هذه القوافل رؤية جامعة قناة السويس في تعزيز دورها المجتمعي، وتفعيل شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.