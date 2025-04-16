تداول 13 ألف طن 680 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و680 شاحنة و370 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 351 شاحنة و345 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 329 شاحنة و25 سيارة.

ميناء سفاجا

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وأمل وغادرت السفينتين الحرية2 وسينا، كما تم تداول 2600 طن بضائع، 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ايلة، عمان والحسين.

ميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 280 سيارة بوزن 560 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2280 راكب بموانيها.