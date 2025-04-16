20 أبريل.. محاكمة تشكيل عصابي في حيازة أسلحة نارية وذخائر بالمرج

حددت نيابة المرج اليوم الأربعاء 20 ابريل الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة.

اعترفات المتهمين بحيازة المضبوطات بغرض البلطجة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهمين بحيازة الأسلحة النارية بغرض التشاجر وفرض البلطجة وأنهم اعتادوا علي حمل الأسلحة النارية للسيطرة والبلطجة علي الآخرين فضلا عن الدفاع عن النفس بالمشاجرة .

وأسندت النيابة العامة تهم حيازة أسلحة نارية بغرض سند قانوني أو الأحوال المصرح بها والتشاجر والبلطجة وطلقات من ذات العيار للسلاح المضبوط في الواقعة.

حيازة أسلحة نارية بالمرج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

ضبط 3 أشخاص في حيازة الأسلحة النارية وفرض البلطجة

وبإعداد الاكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الاسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية.