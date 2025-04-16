بعد احتراق 4 منازل ومسجد في الشرابية.. جهات التحقيق تكشف تفاصيل معاينة مغالق الأخشاب

تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في حريق نشب بمغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، في الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء.

وكشفت المعاينة تدمير المكان بالكامل وهو علي مساحة 4 أفدنة من الأرض، واحتراق 4 منازل ملتصقة بمغالق الاخشاب فضلا عن احتراق مسجد ملاصق للمغالق.

السيطرة على حريق مغالق الخشب المستعمل بعزبة بلال

وقال شهود العيان إن انفجار انبوبة بشقة سكنية بعقار مجاور للمغالق السبب في الحريق وتسبب إلي امتداده واشعاله أكتر .

واضاف الشهود انهم شاهدوا تسارع السنة اللهب من الشقة السكينه ثم امتدت لمغلق ملاصف للعقار ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت الي باقي المغالق.

واوضح الشهود ان تلك الحادث الثالث حيث نشب سابقا 3 حرائق بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا باغلاقها او نقلها بعيدا خاصة وان الشوارع ضيقة وتصعب من دخول سيارات الاطفاء او الاسعاف بسبب ضيق الشوارع التي توجد بها المتألق وأنها ليست المرة الأولي في الحريق.

الحماية المدنية تسيطر علي حريق مغلق الاخشاب

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.

وقامت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بحريق بمغلق الاخشاب



وتلقت الأجهزة الاامنية بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.