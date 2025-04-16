استقرار أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء 16 إبريل 2025

استقرت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 إبريل 2025 وسط حالة من عدم اليقين بفعل تغيرات السياسات التجارية الأمريكية، في حين قيمت الأسواق التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين على النمو الاقتصادي و الطلب على الطاقة.

العقود الآجلة

سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنحو 5 سنتات، بنسبة 0.1%، إلى 64.72 دولار للبرميل ، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3سنتات، أي ما يعادل 0.1% أيضا، إلى 61.36 دولار. ليعوضا تراجعهما خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 0.3% .

توقعات الطاقة الدولية

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تتضاءل أيضا الزيادات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين و إجراءاتهم الانتقامية مع نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل له في خمس سنوات خلال العام الجاري 2025.

كما توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 730 ألف برميل يوميا، في انخفاض حاد عن 1.03 مليون توقعتها الشهر الماضي. و يتجاوز هذا الخفض ذلك الذي توقعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .

الطلب علي النفط



و من المرجح أن يظل نمو الطلب متواضعا، وأن يلقي الاختلال بين العرض و الطلب العالمي على النفط الخام بثقله على السوق وفقا لما أوضحته وكالة الطاقة الدولية،

وأضافت الطاقة الدولية , إذا انتعشت سوق الأسهم , التي تتعرض حاليا لضغوط من الرسوم الجمركية, فقد نشهد ارتفاعا في أسعار النفط يدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد عن 65 دولارا. و لكن بدون هذا الدعم، من المرجح أن تبقى الأسعار في نطاق 60 دولارا".

و سجل مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفاع بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، بينما انخفضت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، و تراجعت مخزونات نواتج التقطير 3.2 مليون برميل