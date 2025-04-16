جيش الاحتلال: اغتيال القيادي بحماس محمود إبراهيم حسن أبو حصيرة

نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله انه تم اغتيال القيادي بحماس محمود إبراهيم حسن أبو حصيرة، اليوم الأربعاء.

أعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين، أنها بصدد دراسة المقترح الذي تسلمته من الوسطاء بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستقدم ردها الرسمي عليه فور الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وقالت الحركة، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قيادة الحركة تتعامل مع المبادرة المطروحة بجدية ومسؤولية عالية، موضحة أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن وقف العدوان، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، وتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية والمعيشية.