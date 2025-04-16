اليوم.. محاكمة متهم بتزوير توكيل رسمي لبيع قطعة أرض في حدائق الأهرام

تستكمل جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، إعادة إجراءات محاكمة عامل متهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض في حدائق الأهرام.

وفي وقت سابق، أدانت محكمة الجنايات المختصة في الجيزة، المتهم الثاني "م.ه" غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

تحقيقات النيابة

وفي وقت سابق أوضحت التحقيقات، في القضية التي حملت رقم 5842 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5693 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "م.ه" وآخر، في غضون عام 2015، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل رقم 1805 لسنة 2015 توثيق منشأة البكاري.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وشريكة قاموا باصطناعه بالكامل على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوا المجهول بإمداده بالبيانات المطلوبة، ليقوم الأخير بتذييله بتوقيعات مزورة نُسبت إلى موظفين مختصين، وأضفى عليه أختامًا مقلدة منسوبة زورا لمكتب توثيق منشأة البكاري.

وأكملت التحقيقات أن المتهم "م.ه" قام، بواسطة آخر مجهول، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى مكتب توثيق منشأة البكاري، بالإضافة إلى تزوير توقيعات موظفين، ثم استعمل المحررات المزورة بإدراجها في معاملات رسمية، بما في ذلك التوكيل رقم 202 ع لسنة 2015 توثيق نقابة المحامين، مدعيًا نقل ملكية الأرض محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "م.ه" والمتهم الآخر استعملا المحررات المزورة عبر تقديمها للموظف المختص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن وتعمير حدائق الأهرام، لإتمام إجراءات نقل الملكية، مما أدى إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأرض محل الواقعة.