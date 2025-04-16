اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق في الشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، أقر المتهمون أن المجني عليه كان يتمتع ببنية جسدية قوية، ما دفعهما إلى البحث عن وسيلة لشلّ مقاومته، فقررا استخدام صاعق كهربائي لصعقه قبل أن ينهالا عليه بالطعنات.



تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات التي أجراها رجال جهات التحقيق، أن المتهم الأول أنه كان يشاهد ابن السفير السابق دائمًا، والتقى به عدة مرات، كما خرج معه في نزهة "سفاري" بسيارة فارهة، ما زاد طمعه فيه بسبب أحواله المادية الميسورة.

وأوضحت التحقيقات أن عندها عرف المتهم خط سير المجني عليه، ووضع خطة مع صديقه للتسلل إلى شقة المجني عليه، التي تقع بالطابق الرابع وتحتوي على شرفة قريبة من سطح العقار الذي يسكن به المتهم.



وأكملت التحقيقات أن المتهمان ظلا يراقبان المجني عليه لفترة، حتى تعرّفا على مواعيد خروجه وعودته ونومه، خاصة أنه كان يسهر حتى أوقات متأخرة، فحددا ساعة الصفر لتنفيذ الجريمة.



وأشارة التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل منصب والدته، رئيسة اتحاد الملاك في العقار، التي كانت تمتلك مفتاح السطح المغلق، فحصل على المفتاح واستخدمه لفتح الباب، ثم صعد إلى السطح برفقة صديقه، وقفزا إلى شقة المجني عليه.

وقالت التحقيقات، أن ونظرًا لأن وزن صديق المتهم الأول كان ثقيلًا، قام بربط وسطه بحبل وتثبيته في ماسورة حديدية أعلى السطح، حتى يتمكن من النزول، وعقب وصوله إلى الشقة، تخلص من الحبل باستخدام مقص.