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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بوابة الموضة.. التوتي باج والكروس يسيطران على موضة حقائب صيف 2025

حقائب الوسط
حقائب الوسط
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تعد الحقيبة من أهم قطع مكملات الأناقة للسيدات والتى لا يمكن الاستغناء عنها  حيث إنها تضيف لمسة أنيقة وجذابة  للإطلالة كما تساعد المرأة في اقتناء  احتياجاتها الأساسية عند الخروج من المنزل،  ولذلك يجب عند اختيار الحقيبة مراعاة ما يتناسب مع الإطلالة كاملة  حتى لا تفقد المرأة أناقتها وجاذبيتها بسبب اختيار خاطئ لحقيبة يد لا تواكب أحدث صيحات الموضة.

لكي تستطيع كل امرأة اختيار الحقيبة التى تناسبها عليها ان تضع في الاولية ما هو المكان الذى سوف تذهب اليه  ولذلك يجب عند اختيار الحقيبة مراعاة ما يتناسب مع الإطلالة كاملة  حتى لا تفقد المرأة أناقتها وجاذبيتها بسبب اختيار خاطئ لحقيبة يد لا تواكب أحدث صيحات الموضة وغير مناسبة للمكان الذى تتواجد به .

 تقدم لك «البوابة نيوز» في السطور التالية انواع الحقائب  لموضة  صيف 2025 وطرق تنسيقها التى تناسبك إطلالتك 

 

 


الحقائب الكروس 

تعد الحقائب الكروس من أكثر الأشكال شيوعا وأكثرها انتشارا هذا الموسم  حيث  إنها تناسب عملية وتناسب كافة الإطلالات سواء الرسمية أو الكاجوال ويأتى منها العديد من الأشكال والألوان والاحجام التى تتناسب مع احتياجات كل امرأة 

 

 

الحقائب  الباك  


تعتبر الحقيبة الباك الأكثر سهولة وعملية فى ارتدائها حيث إنها تتميز بسهولة حملها واستخدامها وتوفر الراحة والأناقة  للمرأة العصرية التى ترتديها وتناسب الإطلالة الكاجوال كالذهاب للجامعة أو الرحلات والخروجات اليومية التى تتطلب الكثير من الحركة 

 

 

حقائب الوسط (حزام الوسط)


تتنوع حقائب الوسط بين العديد من الأشكال والأحجام وتناسب الإطلالة الكاجوال والخروجات السريعة التى  لا تحتاج لحقيبة كبيرة تحتوى على أشياء كثيرة  ويمكن تنسيقها مع سروال جينز وتي شيرت حيث يتم ارتداؤها حول الخصر لتعطى مزيدا من الاناقة والمرونة 

 

 


التوتي باج


انتشرت التوتي باج  مؤخرا بالعديد من الأشكال والرسومات  حيث يتناسب  ارتداءها فى فصل الصيف وتتناغم مع الإطلالات الكاجوال اليومية ويمكن ارتداؤها على  الشاطئ لتعطى شكلا عصريا وجذابا وتتميز بالعديد من الاشكال كما انه يمكن تصميمها خصيصا على ذوقك مما يجعلها اكثر خصوصية وجاذبية 

 

 

 

 


الكلاتش 
وهى حقيبة سواريه تتميز بصغر حجمها كما انها تأتي  بشكل مميز  ولامع  كما انها تناسب حملها في الذهاب الى  السهرات والمناسبات الخاصة ، كما تأتي مطرزة بالكريستال  أو مزخرفة ببعض الأحجار الكريمة التى تعطى مزيدا من الجاذبية والأنوثة  في المناسبات الخاصة.

 

 

 

 

 

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