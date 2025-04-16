كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم الأربعاء

كما يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الأربعاء 16 أبريل حتى الاثنين 21 أبريل، حيث طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26_ 32 درجة والصغرى 16_18 درجة وجنوب الصعيد من 33_38 درجة، والصغرى من 17_ 21 درجة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غدا الخميس 17 أبريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28_32 درجة والسواحل الشمالية من 25_29 درجة وعلى جنوب البلاد من 36_38 درجة.