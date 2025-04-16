أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تقلبات تهيمن على السوق رغم مكاسب أسبوعية

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم تبايناً في الأداء، حيث تراجعت معظم العملات الكبرى خلال الساعات الماضية رغم تسجيلها مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، في ظل تقلبات ملحوظة في حجم التداول والقيمة السوقية.

بيتكوين تتراجع رغم الصدارة

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.74% خلال آخر 24 ساعة، مسجلة سعرًا قدره 83,481.7 دولارًا، رغم ارتفاعها بنسبة 9.09% على مدار الأسبوع، وسط تداولات بلغت 28.38 مليار دولار وقيمة سوقية تجاوزت 1.66 تريليون دولار.

إيثريوم تتبع الاتجاه الهابط

تراجعت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.49% خلال اليوم، لتصل إلى 1,593.03 دولارًا، بينما حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.06%، مع حجم تداول بلغ 13.23 مليار دولار وقيمة سوقية بلغت 191.6 مليار دولار.

العملات المستقرة تواصل الثبات

حافظت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) على استقرارها بالقرب من حاجز الدولار، حيث بلغ سعر تيثر 0.9999 دولار وUSDC 1.0001 دولار، مع تداولات قوية تجاوزت 55 مليار دولار لتيثر.

سولانا وكاردانو تسجلان أداءً لافتًا

سجلت عملة سولانا (SOL) مكاسب أسبوعية بنسبة 20.25% رغم تراجعها اليومي بنسبة 1.87%، وبلغ سعرها 126.47 دولارًا. كما ارتفعت كاردانو (ADA) بنسبة 9.21% خلال الأسبوع، رغم انخفاضها بنسبة 3.76% اليوم لتسجل 0.6149 دولار.

العملات ذات الأداء الأقوى خلال الأسبوع

OM/USD حققت قفزة سعرية بلغت +25.80%.

Avalanche (AVAX) ارتفعت أسبوعياً بنسبة +16.80% رغم هبوطها اليومي بنسبة 5.42%.

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة +16.58% أسبوعياً، رغم تراجعها اليوم بنسبة 2.21% لتسجل 2.0895 دولارًا.

بيتكوين كاش (BCH) أظهرت أداءً قوياً بزيادة أسبوعية بلغت +19.59%.

أبرز العملات المتراجعة اليوم

Avalanche (AVAX): -5.42%

هيليوم (HBAR): -5.54%

Cardano (ADA): -3.76%

Dogecoin (DOGE): -3.40%

Shiba Inu (SHIB): -2.62%

العملات الأكثر نشاطاً

بحسب بيانات التداول اللحظية، تصدرت عملات مثل بيتكوين، ريبل، Solana، وإيثريوم قائمة العملات الأكثر تداولاً، إلى جانب ظهور عملات ناشئة مثل GALA/USD وTRUMPo/USD ضمن قائمة الأنشط، وسط تقلبات كبيرة في الأسعار اللحظية.