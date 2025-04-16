لتقديم خدمات صحية متكاملة.. افتتاح مركز طب أسرة «روضة السودان» بالدقي

فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان، في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها أحد ركائز تحقيق التغطية الصحية الشاملة ضمن رؤية الدولة "مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق المستحدثة والمناطق البديلة للعشوائيات.

افتتاح مركز طب الأسرة بمساكن روضة السودان بحي الدقي

وفي هذا الإطار، وبالدعم المستمر من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع محافظة الجيزة، افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مركز طب الأسرة بمساكن روضة السودان بحي الدقي، والمُعد لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي الإسكان والمناطق المحيطة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الافتتاح أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة خدمية متكاملة في المجتمعات الجديدة كنموذج للمدن البديلة للعشوائيات، مشددًا على أهمية دعم القطاع الصحي لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للجميع.

توفير الكوادر الطبية والإدارية

وخلال الجولة التفقدية، وجه المحافظ السيدة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية لأعمال الوحدة الصحية، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، مع التأكيد على توفير الكوادر الطبية والإدارية والفنية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الوحدة.

حزمة من الخدمات الطبية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن المركز الجديد يقدم حزمة من الخدمات الطبية تشمل:

عيادة باطنة

عيادة أسنان

عيادة طوارئ

خدمات التطعيمات

المبادرات الرئاسية

خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة

غرفة تعقيم

معمل تحاليل

جهاز أشعة سونار

وأكدت مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن الوحدة الصحية بروضة السودان تُعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الجيزة، وستسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، بما يعكس التزام وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة بتقديم خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكل المواطنين.

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