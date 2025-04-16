المشي أم ركوب الدراجة مفيد أكثر للصحة؟

الأربعاء 16/أبريل/2025 - 08:32 ص

يُعد كل من المشي وركوب الدراجة من التمارين الهوائية المفيدة، ولكل منهما مزايا خاصة تتناسب مع أهداف صحية مختلفة ووفقا لموقع healthline تبرز “البوابة نيوز” فوائدهما:

حرق السعرات الحرارية:

يُحرق ركوب الدراجة سعرات حرارية أكثر مقارنة بالمشي في نفس المدة الزمنية، خاصة عند زيادة السرعة أو المقاومة. هذا يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعى لفقدان الوزن بشكل فعال.

تقوية العضلات:

يُسهم ركوب الدراجة في تقوية عضلات الساقين والفخذين بشكل أكبر، نظرًا للجهد المبذول أثناء التبديل. أما المشي، فيُعتبر تمرينًا منخفض الشدة يُحافظ على اللياقة العامة دون ضغط كبير على العضلات.

تأثير على المفاصل والظهر:

يُعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير على المفاصل، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من مشاكل في الركبتين أو الظهر. من ناحية أخرى، يوفر ركوب الدراجة تمرينًا فعالًا دون تحميل زائد على المفاصل، وقد يكون خيارًا جيدًا لمن يعانون من آلام أسفل الظهر.

الراحة والتكلفة:

المشي لا يتطلب معدات خاصة، مما يجعله خيارًا مريحًا ومتاحًا للجميع. بينما يحتاج ركوب الدراجة إلى دراجة ومعدات أمان، مما قد يتطلب استثمارًا ماليًا أكبر.

الاستمرارية والمتعة:

يعتمد اختيار التمرين الأفضل على التفضيلات الشخصية. إذا كنت تستمتع بالمشي وتجد سهولة في دمجه ضمن روتينك اليومي، فقد يكون الخيار الأمثل لك. أما إذا كنت تفضل التمارين التي توفر تحديًا أكبر وتُسهم في حرق سعرات حرارية أكثر، فقد يكون ركوب الدراجة هو الأنسب.

في النهاية، الأهم هو اختيار النشاط الذي يمكنك الالتزام به بانتظام، حيث أن الاستمرارية هي المفتاح لتحقيق الفوائد الصحية المرجوة.