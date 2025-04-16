هيئة بحرية بريطانية تبلع عن تعرض إحدى السفن لحادث اقتراب مشبوه قبالة السواحل اليمنية

الأربعاء 16/أبريل/2025 - 06:18 ص

أفاد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) مساء الثلاثاء، بتعرض إحدى السفن لحادث اقتراب مشبوه في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، في أول بلاغ من هذا النوع منذ عدة أشهر.

وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته بحسابها على منصة "إكس"، أن الحادث وقع "على بُعد 100 ميل بحري (أي ما يعادل 185.2 كيلومترا) شرق مدينة عدن اليمنية".

وأفاد قبطان السفينة بحسب التقرير بأن مسلحين على متن عدة قوارب صغيرة لاحقوا سفينته لمدة ساعتين تقريبا، مع إطلاق أعيرة نارية. وقام بتغيير مسار السفينة باتجاه الساحل اليمني، ما دفع القوارب إلى مغادرة المنطقة لاحقا".

وأكدت السلطات البريطانية أن طاقم السفينة بخير وبصحة جيدة، فيما دعت "UKMTO" السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأشارت الهيئة إلى أن السفينة تواصل رحلتها إلى مينائها التالي، وأن السلطات المعنية باشرت التحقيق في الحادث.

وكانت آخر حادثة مماثلة قد سُجلت في يناير الماضي في الخليج العربي، كما أُبلغ في ديسمبر 2024 عن هجوم على سفينة قرب ميناء عدن اليمني.

يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد أعلنت في مارس الماضي استئناف هجماتها ضد الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط والمتصلة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وردا على ذلك، بدأت الولايات المتحدة حملة ضربات جوية مكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 120 شخصا، وفقا لأرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين الاثنين.