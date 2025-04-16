ترامب ينتقد النفوذ الصيني في قناة بنما: "لا يعجبنا ما نراه"

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قلقه من ما وصفه بتزايد النفوذ الصيني في إدارة قناة بنما، مشيرًا إلى أن واشنطن تتابع هذا الملف عن كثب وتعمل مع الحكومة البنمية لمواجهة هذا التأثير.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب: "لا يعجبنا كيف تُدار قناة بنما، ولا يعجبنا التأثير الصيني هناك"، مضيفًا: "عندما راجعنا الوضع قبل عام، وجدنا أن كل شيء تقريبًا كان باللغة الصينية... وقلت وقتها: نحن لم نسلم القناة للصين، بل سلمناها لبنما".

وكرر ترامب انتقاده للقرار الأمريكي السابق بالتخلي عن إدارة القناة، معتبرًا أنه كان خطأً استراتيجيًا، وأضاف: "نحن الآن نعمل مع بنما وسنقرر ما ينبغي فعله بشأن هذه القضية".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل أمريكا اللاتينية، حيث تعتبر قناة بنما نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية.

من جانبها، أكدت سلطات بنما في وقت سابق أن القناة "ملكية وطنية" وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها السيادية، مشددة على أن إدارة القناة تتم وفقًا للقانون وبما يخدم مصالح الشعب البنمي والعالم.