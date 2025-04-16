اتحاد المرأة بحزب الوعي يعقد اجتماعًا لبحث تعزيز دور المرأة والعمل التطوعي

عقد اتحاد المرأة بحزب الوعي اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وبحضور الأستاذة نادية عز الدين، رئيسة الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.

ورش عمل تدريبية في مجال الحرف اليدوية

وتضمن الاجتماع خطة لإطلاق ورش عمل تدريبية في مجال الحرف اليدوية، تهدف إلى تمكين المشاركين وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تشجع على التعاون والمشاركة المجتمعية.

كما تم طرح مبادرات لتطوير مهارات المتطوعين، من خلال أنشطة تدريبية تُساعدهم على تحقيق تأثير إيجابي ملموس داخل مجتمعاتهم.

حملات توعية وأنشطة تطوعية

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد عن تنظيم فعاليات احتفالية خلال شهر مايو المقبل بمناسبة عيد العمال، تشمل حملات توعية وأنشطة تطوعية لتكريم جهود العمال وتسليط الضوء على مساهماتهم في تنمية المجتمع.

وأكد الدكتور باسل عادل خلال كلمته على أهمية تمكين المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى قدرتها على إحداث فرق حقيقي من خلال المشاركة في الانتخابات والعمل الاجتماعي والخدمي.

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