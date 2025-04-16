أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بدية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بشكل ملحوظ، وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات الأجنبية



سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو" بداية اليوم في البنك المركزي المصري 57.66 جنيه للشراء و57.83 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 67.37 جنيه للشراء و67.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 62.43 جنيه للشراء و62.61 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الـ100 ين ياباني بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 35.63 جنيه للشراء 35.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 6.96 جنيه للشراء ونحو 6.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وأشهرها تداولا وإقبالا (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي فجاءت كالتالي:-

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.57 جنيه للشراء، 13.60 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.16 جنيه للشراء و166.41 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.85 جنيه للشراء، 13.89 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم في البنك المركزي المصري عند 12.92 جنيه للشراء و14.00 جنيه للبيع.