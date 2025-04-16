مسؤول روسي يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاصيل زيارته المرتقبة إلى إيران

أجرى ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الثلاثاء، مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لمناقشة تفاصيل زيارته المقررة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.

وقال أوليانوف، في تصريحات أعقبت اللقاء، إن المحادثات تركزت على أهمية تعزيز الحوار البناء بين الوكالة وإيران، بهدف دفع التعاون الفني وضمان الشفافية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن بلاده تؤيد دور الوكالة الدولية كوسيط محايد في القضايا النووية، مشددًا على أن أي تقدم في الملف الإيراني يجب أن يستند إلى السبل الدبلوماسية والرقابة التقنية، بعيدًا عن التصعيد أو الضغوط الأحادية.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في ظل تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووسط دعوات دولية متزايدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وضمان امتثال طهران الكامل للضوابط المفروضة من قبل الوكالة الدولية.