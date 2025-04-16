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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ويتكوف: أي اتفاق مع إيران يجب أن يُنهي تخصيب اليورانيوم بالكامل

مبعوث البيت الأبيض
مبعوث البيت الأبيض الخاص ستيف ويتكوف
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أكد مبعوث البيت الأبيض الخاص، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن وقفًا تامًا لتخصيب اليورانيوم وإنهاء جميع الجهود الرامية إلى بناء برنامج نووي.

وفي تصريحات جديدة شددت على تصعيد الموقف الأمريكي، قال ويتكوف إن الإدارة الأمريكية ترى أن "القضاء الكامل على تخصيب اليورانيوم" هو السبيل الوحيد لضمان عدم امتلاك إيران قدرات نووية ذات طابع عسكري.

وكان ويتكوف قد صرّح في وقت سابق بأن واشنطن قد تكتفي بوضع حد أقصى لنسبة التخصيب المسموح بها، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس تحوّلًا نحو موقف أكثر تشددًا، في ظل تزايد القلق الدولي من تسارع أنشطة إيران النووية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تعثر المفاوضات النووية وتبادل الاتهامات بين طهران والدول الغربية بشأن انتهاك الاتفاقات السابقة.

مبعوث البيت الأبيض الخاص ستيف ويتكوف إيران تخصيب اليورانيوم