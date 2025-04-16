أسعار الذهب في مصر بداية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، عند الارتفاع الذي اختتمت به أسعار أمس، والتي شهدت صعود أسعار الذهب بنحو 40 جنيهًا، متأثرا بصعوده عالميا إلى 3221 دولارًا للأوقية وذلك وسط توقعات بعودة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، تحت تأثير مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية الجارية، وكذا التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة.

أسعار الذهب المحلية

سجل سعر جرام الذهب اليوم 21 “الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر بدابة تعاملات اليوم نحو 4640 جنيهًا لبيع، و4620 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى قيمة في الأسواق المصرية” اليوم نحو 5302.75 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار "22" في أسواق الصاغة اليوم نحو 4861 جنيهًا للبيع، و4840 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار "18" اليوم الأربعاء نحو 3977.25 جنيه للبيع، و3960 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار “14” بداية اليوم في الأسواق المصرية نحو 3086 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار “9” بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 1988.5 جنيه للبيع، و1980 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية اليوم ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب نحو 37120 جنيهًا للبيع، و36960 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 3228 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) وتعد الأوقية أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن خاصة وقت الأزمات والتوترات.

الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسجل سعر الذهب عالميًا نحو 3221 دولارًا للأونصة وذلك وسط توقعات بعودة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، تحت تأثير مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية الجارية، وكذا التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة وكذلك مدفوعًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية وارتفاع استثمارات الصناديق المتداولة في الذهب وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي.