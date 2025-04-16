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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تدين الهجمات الإلكترونية الأمريكية: "أضرار جسيمة بالبنية التحتية المعلوماتية الحيوية"

الهجمات الإلكترونية
الهجمات الإلكترونية الأمريكية
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أعربت الصين عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الأنشطة الإلكترونية العدوانية" التي شنتها الحكومة الأمريكية، مؤكدة أن هذه الهجمات تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات رسمية الثلاثاء، إن بكين ترفض بشدة هذا النوع من الأعمال التي تنتهك القوانين الدولية وتقوّض الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني العالمي.

وأضاف المتحدث أن الصين ستواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية أمنها السيبراني، مشيرًا إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ إجراءات مضادة وفقًا لمقتضيات الموقف.

ودعت بكين المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني ووضع أطر قانونية ملزمة تمنع استخدام الفضاء الإلكتروني كساحة صراع بين الدول، مؤكدة أن السلام الرقمي يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.

الصين الهجمات الإلكترونية الأمريكية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية