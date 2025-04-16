تقرير حالة المناخ الأوروبي: عام 2024 الأكثر دفئًا على الإطلاق في أوروبا

كشف أحدث تقرير لحالة المناخ الأوروبي عن تسارع وتيرة التغير المناخي في القارة العجوز والقطب الشمالي، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان العام الأكثر دفئًا على الإطلاق في أوروبا منذ بدء التسجيلات المناخية.

وأوضح التقرير، الصادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن أوروبا سجّلت أعلى متوسط درجات حرارة سنوي، مما يجعلها أسرع القارات في معدل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى وجود انقسام مناخي واضح في أوروبا خلال عام 2024؛ حيث عانت الأجزاء الشرقية من موجات حر وجفاف شديد، بينما شهدت المناطق الغربية أمطارًا غزيرة وأحداثًا مناخية قصوى.

كما تطرق التقرير إلى تأثير الاحترار العالمي على القطب الشمالي، لافتًا إلى استمرار ذوبان الجليد البحري بمعدلات مقلقة، ما يهدد النظم البيئية ويزيد من خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.

ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن الآثار الاقتصادية والبيئية للتغير المناخي في أوروبا، داعيًا إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز خطط التكيف البيئي لحماية المجتمعات الأوروبية من تداعيات الاحترار المتزايد.