أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء على أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية عند مستوى أسعار نهاية تعاملات أمس الثلاثاء والتي شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزى بداية اليوم نحو 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم فى بنك مصر نحو 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.94 جنيه للشراء ونحو 51.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.94 جنيه للشراء 51.04 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.93 جنيها للشراء و50.03 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.93 جنيه للشراء 51.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار, مقايل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 50.98 جنيه للشراء و51.07جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أما في بنك قناة السويس, استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم عند 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار اليوم بنك كريدي أجريكول نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري 50.98 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مستهل تداولات اليوم فى بنك القاهرة نحو 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.