أوكرانيا: نواصل المناقشات مع ألمانيا بشأن صواريخ "توروس".. ونتوقع استمرار الدعم

قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، إن بلاده تواصل مشاوراتها مع برلين بشأن تزويدها بصواريخ "توروس" بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن كييف تتوقع دعمًا مستمرًا من الحكومة الألمانية الحالية والمستقبلية.

وفي تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أوضح ماكييف أن المباحثات ما تزال جارية، وأن أوكرانيا تعوّل على موقف واضح من الجانب الألماني في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد جراء الحرب المستمرة مع روسيا.

وأضاف السفير الأوكراني أنه يتوقع من زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، في حال توليه قيادة الحكومة مستقبلًا، أن يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، باعتبار أن دعم كييف يصب في مصلحة الأمن الأوروبي المشترك.

يُذكر أن كييف تطالب منذ شهور بالحصول على صواريخ "توروس" الألمانية التي تتميز بمدى يتجاوز 500 كيلومتر، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن موافقة رسمية من الحكومة الألمانية، وسط تحفظات داخل الائتلاف الحاكم حول تصعيد نوعية الأسلحة المقدّمة.