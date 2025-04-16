محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص لحل مشاكل مدن الخصوص وشبين القناطر والخانكة.

واستمع محافظ القليوبية إلى شكوى المواطنين ومطالبهم، ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تم طرحها.

الملفات التي تم حلها

وتصدرت ملفات توفير فرص العمل وتلبية احتياجات ذوي الهمم وترميم منازل الأسر الأكثر احتياجًا وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصالح على مخالفات البناء، أبرز الموضوعات التي تناولها اللقاء.

وأكد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل جاهدًا لتذليل العقبات أمام المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

توفير فرص عمل

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وجه المهندس أيمن عطية بالتنسيق الفوري مع مديرية القوى العاملة والجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من أبناء مدينة الخصوص وشبين القناطر والخانكة.

وأشار إلى أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لزيادة فرص توظيفهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة

كما أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات التي تم عرضها خلال اللقاء، مؤكدًا على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع ودمجهم وتمكينهم.

ترميم منزل أحد المواطنين

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بالتنسيق مع إحدى جمعيات الخير لترميم منزل أحد المواطنين غير القادرين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم وآمن للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم للمواطنين.

تذليل العقبات أمام أحد المواطنين

وفي سياق تسهيل الإجراءات على المواطنين، وجه المهندس أيمن عطية بتذليل العقبات أمام أحد المواطنين لاستخراج رخصة بناء، مؤكدًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في الوحدات المحلية لخدمة المواطنين.

كما تم خلال اللقاء التنسيق والتسهيل لأحد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والتيسير على المواطنين وفقًا للقانون. وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتجنب المشكلات المستقبلية.

استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل قناة اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، وتساهم في التعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخدمة أهالي محافظة القليوبية.