غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة إلى العين السخنة، مساء الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر.

يواجه فريق غزل المحلة، الخميس المقبل، المصري البورسعيدي على ملعب استاد السويس الجديد، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي

ويهدف الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري البورسعيدي.

وكانت إدارة نادي غزل المحلة، تلقت إخطارًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقررت الرابطة تأجيل مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء يوم الأربعاء، لتقام يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، وتنطلق في السابعة مساء.

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلي متصدر الترتيب، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط، في مجموعة تضم فريقي زد وسيراميكا كليوباترا.