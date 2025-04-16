المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية: على الصين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات

الأربعاء 16/أبريل/2025 - 12:38 ص

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، الثلاثاء، إن على الصين أن تبادر بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الملف التجاري بين البلدين، مؤكدة أن "الكرة في ملعب الصين".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في البيت الأبيض، أوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية منفتحة على الحوار لكنها تنتظر تحركًا جادًا من الجانب الصيني لإبرام اتفاقيات عادلة تعكس المصالح المتبادلة. وأضافت: "لقد حان الوقت لأن تتحمل الصين مسؤولياتها كشريك اقتصادي عالمي وأن تلتزم بقواعد التجارة العادلة".

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط اتهامات أمريكية للصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والممارسات التجارية غير المنصفة، وهو ما تنفيه بكين.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية مع الصين بما يضمن حماية الصناعات الوطنية وتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الطرفين، وهو ملف ظل عالقًا منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.