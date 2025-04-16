اليوم.. ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية يكرّم رموزه

برعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ينظم قطاع الفنون التشكيلية حفل توزيع الجوائز الرسمية للدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، وذلك في تمام الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بمتحف الفن المصري الحديث، ساحة دار الأوبرا المصرية.

جوائز الحفل

تُمنح خلال الحفل ثلاث جوائز مالية (أولى – ثانية – ثالثة)، وعشر جوائز شرفية لأعمال متميزة ضمن مشاركات هذا العام.

ويشهد الحفل تكريم سبعة من رواد فن الحفر المصريين، وهم:

أ.د. مجدي قناوي – أ.د. مجدي عبد العزيز – أ.د. مدحت نصر – أ.د. عوض الشيمي – أ.د. عبد الوهاب عبد المحسن – أ.د. صلاح المليجي – أ.د. حمدي أبو المعاطي

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

كما يُكرّم أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد نوار، والقوميسير العام الدكتور وائل عبدالصبور، وقوميسير الجناح المصري الدكتور هاني الأشقر، والدكتورة عزة أبو السعود عضو اللجنة العليا.

إفتتاح ترينالى مصر الدولي للطبعة الفنية

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، مساء الثلاثاء 15 ابريل، بقصر الفنون بأرض الأوبرا المصرية “ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية”، تحت شعار “التواصل وتخطي الحواجز” الذي يعود إلى ساحة الفعاليات بعد توقف دام 19 عامًا وينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشارك فيه أكثر من 200 فنان من 35 دولة، ليعرضوا نحو 350 عملًا فنيًا، في دورة تمتد لشهرين.

