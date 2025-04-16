شاهد.. واقعة طريفة قبل مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

شهدت اللحظات التي سبقت انطلاق مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، واقعة طريفة وفريدة من نوعها أثارت استغراب ودهشة الجميع، في خطأً كارثي غير مسبوق على صعيد المسابقات الأوروبية الكبرى.

استضاف فريق أستون فيلا الإنجليزي، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب فيلا بارك، في مباراة جمعت بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفيلانز بثلاثية مقابل هدفين على البي إس جي.

نشيد الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا

فبدلًا من عزف النشيد الرسمي الشهير لبطولة دوري أبطال أوروبا، فوجئ اللاعبون والجماهير الحاضرة في ملعب فيلا بارك ببث نشيد بطولة الدوري الأوروبي (اليوروباليج) عبر مكبرات الصوت الخاصة بالملعب.

مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

وبدا الارتباك واضحًا على وجوه نجوم أستون فيلا وباريس سان جيرمان أثناء وقوفهم في أرض الملعب استعدادًا لبدء المباراة، حيث رصدت عدسات المصورين نظرات التعجب المتبادلة بين اللاعبين، الذين تفاجأوا بالنشيد الذي يتم تشغيله في هذه المناسبة الهامة.

عزف نشيد الدوري الأوروبي بدلًا من نشيد دوري أبطال أوروبا

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن استغرابهم ودهشتهم لهذا الخطأ الفادح.

مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

وعلق أحد المغردين بسخرية على واقعة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان، قائلًا: «إيمري (مدرب أستون فيلا) جعلهم يعزفون موسيقى الدوري الأوروبي، يعرف ما يحتاجه (في إشارة إلى تتويجاته السابقة بالبطولة)».

بينما وصف آخر الأمر بأنه «أحد أكثر الأمور إحراجًا التي رأيتها. كيف يمكنك أن تخطئ بهذا الشكل؟!»، فيما عبر مشجع آخر عن غضبه قائلًا: «لو كنت مشجعًا لفيلا لكان الغضب يملأني، أكبر ليلة في تاريخ ناديك مؤخرًا وتعزف النشيد الخاطئ!».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أو من ناديي أستون فيلا وباريس سان جيرمان حول هذا الخطأ الغريب، الذي أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس من أستون فيلا، حيث بلغ المربع الذهبي بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4، حيث انتصر على ملعبه حديقة الأمراء بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر خارج الديار بنتيجة 3-2.