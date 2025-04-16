واصلت أمانة مستقبل وطن أمانة محافظة المنيا اجتماعاتها التنظيمية بأمانات (الشباب.ذوي الهمم.صناعة المحتوى) تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وبحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة ود.ضياء السيد أمين الشباب ود.وفاء الراوي أمين ذوي الهمم ود.رحاب سراج أمينة صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بأمانة المحافظة والأمناء المناظرين بالمراكز والأقسام وذلك لمناقشة خطة عمل الأمانات خلال الفترة المقبلة، وتقييم الأداء عن الفترة السابقة وما تم إنجازه.

قيادات"مستقبل وطن المنيا "تناقش خطة العمل المستقبلية

تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل المستقبلية، واستعراض الفعاليات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤية الحزب للمرحلة القادمة.

برنامج تأهيل وتوعية الشباب

شهد الاجتماع الإعلان عن برنامج لتأهيل وتدريب وتوعية الشباب في مجالات "المهارات الحياتية وريادة الأعمال،والتسويق الإليكتروني "والذي تعتزم أمانة الشباب تنفيذه خلال الفترة المقبلة ووفق برنامج زمني سيتم الإعلان عنه بأمانات المراكز والأقسام. كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول رؤية ومقترحات الحضور المتعلقة بسبل تعزيز التواصل التنظيمي بين القيادات التنظيمية بكافة المستويات الحزبية وكذلك مقترحات الفعاليات والأنشطة المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

واختتم الاجتماع بتوزيع عدد من العصا البيضاء على بعض الأفراد من ذوي الهمم فاقدي البصر تنفيذًا للدور الخدمي والمجتمعي للحزب ودوره في رعاية ذوي الهمم.

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