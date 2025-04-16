الأردن يثمن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا ويتطلع إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، تثمين الأردن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا ويتطلع إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين.

اجتماع عقده رئيس الوزراء الأردني في واشنطن

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الأردني في واشنطن، الثلاثاء، مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي السفير جيمسون غرير.

وقال الدكتور جعفر حسان في تغريدة على حسابه على منصة (اكس): "عقدت اجتماعًا مثمرًا مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي السفير جيمسون جرير، بحثنا فيه سبل تعزيز شراكتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الأردن يثمن هذه الصداقة ونتطلع قدمًا إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين.