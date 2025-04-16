مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات التي تقام اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، سواء في البطولات القارية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، أو في المنافسات المحلية المصرية وعلى رأسها بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشهد اليوم مواجهات حاسمة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي قد تحدد مصير الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي، في واحدة من أكثر مراحل البطولة تشويقًا كما تقام 4 لقاءات قوية في الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية.

دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي (إياب)

ريال مدريد (إسبانيا) × آرسنال (إنجلترا)

الساعة 9:00 مساءً تذاع عبر beIN Sports HD 1

إنتر ميلان (إيطاليا) × بايرن ميونيخ (ألمانيا)

الساعة 9:00 مساءً وتذاع عبر beIN Sports HD 2



الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل × كريستال بالاس

الساعه 8:30 وتذاع عبر beIN Sports HD 3

كأس عاصمة مصر – الجولة الخامسة

سموحة × الزمالك

الساعة 4:00 عصرًا عبر قناة on sport

الجونة × مودرن سبورت

الساعة 4:00 عصرًا

حرس الحدود × بيراميدز

الساعة 7:00 مساءً

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

الساعة 7:00 مساءً