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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تُطلق منظومة الإبلاغ الفوري لنتائج التحاليل الحرجة.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بصحة الدقهلية
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ترأس الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجى اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اقسام المعامل بمختلف المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء مختلف المنشآت الطبية وبحث خطط التطوير وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

تعميم منظومة الإبلاغ الفوري المباشر الأقسام وإدارة المستشفى بالنتائج الحرجة والطارئة

 

بحث الاجتماع  بدء تعميم منظومة الإبلاغ الفوري المباشر للأقسام وإدارة المستشفى بالنتائج الحرجة والطارئة لسرعة تدخل الفريق الطبي في التعامل مع المريض وهى الخدمة الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة على مستوى الجمهورية.

رفع كفاءة المعامل بالمستشفيات 

كما ناقش المجتمعون احتياجات أقسام المعامل بالمستشفيات ومؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الجارى، بالإضافة إلى آليات رفعها بكل مستشفى لتحسين مستوى الخدمات المعملية المقدمة للمواطنيين.

توفير جميع الكيماويات الخاصة بجميع أنواع التحاليل

وشدد وكيل الطب العلاجى خلال الاجتماع على المتابعة المستمرة لتوفير جميع الكيماويات الخاصة بجميع انواع التحاليل والتأكيد على معايرة وصيانة أجهزة المعامل الدورية.

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