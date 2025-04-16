تعرف على قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

أعلن نادي بيراميدز عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.

الجهاز الفني لفريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

ويقود فريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود جهاز فني مكون من إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين

والمدير الفني: تياجو ماركيز

فرانسيسكو هنريك ومحمود مغاوري وإيهاب المصري محمد يماني وإبراهيم إمام وشريف شوقي وأحمد مصطفى.