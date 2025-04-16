محافظ الدقهلية يشدد في جولة ليلية على تكثيف أعمال النظافة.. صور

كلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة نظافة تعمل طوال الليل بمناطق العبور بالمجزر، وشارع أحمد ماهر، وشارع جيهان، مؤكدًا: “مفيش نوم لحد ما تنضف وتترفع كفاءتها”، كما كلف برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة، وتغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات التي تعيق حركة السير والمرور.

مرزوق:حملة نظافة طوال الليل بهذه المناطق ومفيش نوم لحد ما تنضف

واستدعى المحافظ اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ورئيس حي غرب المنصورة، ونائب رئيس الحي، ووجه إليهم برفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة بالمناطق المشار إليها. وعلى الفور بدأت معدات النظافة، يرافقها عمال الحي وشركات النظافة، في العمل على رفع كفاءة النظافة بهذه المناطق، مؤكدًا أن الحملة لن تغادر إلا بعد الانتهاء الكامل من الأعمال.

محافظ الدقهلية:شن حملة صباح الغد وكل ساعة وكل يوم على النباشين غير الملتزمين

كما كلف محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات، وأحمد ماهر نائب رئيس الحي، بشن حملة مكثفة صباح الغد لضبط النباشين غير الملتزمين، والتحفظ على التروسيكلات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتسبب في عرقلة أعمال منظومة النظافة أو يلقي القمامة بالشوارع العامة.

محافظ الدقهلية: لست راضيًا عن مستوى النظافة بشارع العبور وأحمد ماهر وجيهان

ووجه المحافظ رئيس حي غرب، بالتعاون مع إدارة المخلفات المتكاملة، بمتابعة أعمال النظافة على مدار الورديات الثلاث، ومراقبة أداء شركات الكنس والجمع المنزلي، وبذل المزيد من الجهود لرفع الكفاءة. كما كلفهم بتنفيذ عدد من المهام العاجلة المتعلقة بخدمات النظافة، على أن يتم التنفيذ فورًا ولو استمر العمل حتى صباح اليوم التالي، معبرًا عن عدم رضاه عن مستوى النظافة في عدد من شوارع الحي.

وكان اللواء طارق مرزوق تفقد الليلة تفقد مستوى النظافة العامة بمدينة المنصورة، شملت شوارع المشاية، الجمهورية، الجلاء، شارع مستشفى الصدر، جيهان، أحمد ماهر، بورسعيد، عبد السلام عارف، مساكن العبور بالمجزر، ومدينة مبارك.