إصابة لاعب المصري صلاح محسن بالتواء في مفصل الكاحل

كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري،عن إصابة اللاعب بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل.

مباراة بتروجيت

وهي الإصابة التي كان اللاعب قد تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل التي جمعته بنظيره فريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

غياب صلاح محسن عن صفوف المصري أسبوعين



وقال الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق، أن اللاعب سيغيب عن صفوف الفريق لنحو أسبوعين يخضع خلالهما للعديد من الجلسات العلاجية

وأشار الى أنه سيتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.