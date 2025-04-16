موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يواصل فريق الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره سموحة، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، وذلك بعد خوضه 3 مباريات.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا من اليوم الاربعاء ومن المقرر بث المباراة على قناة on sport ، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد تقديم موعدها من التاريخ الأصلي.

ترتيب الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر برصيد نقطتين، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس والأخير بلا نقاط.

وتضم المجموعة أندية بتروجيت، مودرن سبورت، والجونة، حيث ضمن الأول تأهله رسميًا إلى الدور المقبل في كأس عاصمة مصر.

المتابعة الجماهيرية

ينتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة سواء من أنصار الزمالك أو عشاق الكرة المصرية بشكل عام.