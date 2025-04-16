مركز التطوير المهني بجامعة المنصورة يستضيف وفد جامعة البوليتكنيك تيميشوارا برومانيا

استقبلت الدكتورة مني أبو العز المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة مدير مكتب الايراسموس والمشروعات البحثية الدولية جامعة البوليتكنيك تيميشوارا بدولة رومانيا Prof. Bianca Zablatoschi.

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة البوليتكنيك تيميشوارا

جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنصورة وجامعة البوليتكنيك تيميشوارا وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور طارق البهي مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف والعمل الحر والدكتور وائل عوض منسق الاتفاقية وعضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

تاريخ المركز ومراحل التطوير



وقدمت الدكتورة منى أبو العز مدير المركز عرضًا يوضح تاريخ المركز ومراحل التطور فى محاور الخدمات ودور المركز والخدمات التى يقدمها للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل وكذلك دوره فى المسارات التدريبية المختلفة وريادة الأعمال والتوظيف والعمل الحر مع إحصائيات لمتلقى الخدمة فى مختلف المجالات.