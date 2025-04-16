موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونيخ اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل مباشرة وحصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، ضمن تغطية متميزة للبطولة الأكثر متابعة على مستوى الأندية.

الإنتر يملك الأفضلية.. ولكن الحذر واجب

يخوض الإنتر مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين ذهابًا على أرض ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ بنتيجة 2-1، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

ويكفي بطل إيطاليا تحقيق التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بهدفين دون رد أو بفارق أكثر من هدف، من أجل مواصلة مشواره الأوروبي واستعادة بريقه القاري.

المدرب سيموني إنزاجي يدرك جيدًا أن المواجهة لم تحسم بعد، لذا سيعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم، مع استغلال نقاط ضعف دفاع البافاريين لضربهم بالمرتدات، خاصة في ظل تألق لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

البايرن في اختبار صعب خارج الديار

من جهته، يدخل بايرن ميونيخ المباراة تحت ضغط كبير، بعدما فرّط في تقدمه على أرضه في مباراة الذهاب، ويطمح لتقديم عرض قوي في إيطاليا يعيد له الهيبة ويعكس طموحاته في حصد اللقب الأوروبي هذا الموسم.

ويعول البافاري على نجومه الكبار مثل هاري كين وجمال موسيالا وساني، إضافة إلى خبرة الفريق في خوض مباريات كبرى من هذا النوع، رغم صعوبة المهمة أمام خصم منظم مثل الإنتر.

من يحجز مقعد نصف النهائي؟

وتبقى كل الاحتمالات واردة في مباراة من هذا الحجم، وسط أجواء جماهيرية صاخبة في ملعب سان سيرو.

وستلعب الجماهير الإيطالية دورًا كبيرًا في تحفيز لاعبي النيراتزوري، فيما سيكون البايرن مطالبًا بتقديم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم إن أراد العودة بالتأهل من قلب ميلانو.