محمد شريف لم يعرض نفسه على الزمالك.. وهناك حالة غضب لهذا السبب



أكد الإعلامي أمير هشام، أن موضوع قيام محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، بعرض نفسه على نادي الزمالك غير صحيح على الاطلاق، والمفاوضات معه من جانب النادي الأبيض بدأت منذ فترة طويلة.



شريف إضافة كبيرة لأي نادٍ،



وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "شريف يمثل إضافة كبيرة لأي نادٍ، وهناك رتوش بسيطة تتبقى على الاتفاق مع نادي الزمالك".



وأضاف: "إدارة الزمالك تعلم بأن محمد شريف ينتظر النادي الأهلي، وهو ما جعل هناك حالة غضب بسبب موقف اللاعب وانتظاره لعرض الأهلي رغم تقديم عرض خرافي".



إفساد الصفقة



وأكمل هشام : "أحد مسئولي الزمالك اقترحوا تقليل المبالغ المالية لإفساد الصفقة، حتى يُقال أن نادي الزمالك هو من تراجع عن ضمه، خصوصا بعدما علموا بأن اللاعب ينتظر الأهلي وأصبح الشكل العام غير جيد بأنه يضع النادي في المرتبة الثانية".

