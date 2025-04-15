بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب إفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا، لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

محمود الخطيب رئيس النادي

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

وخاض الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، أكد خلالها على العديد من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

الهلال السوداني

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.